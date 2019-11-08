"Досить уже брехати!" Депутати від "Слуги народу" і "ЄС" влаштували перепалку в прямому ефірі

Народний депутат від "Європейської солідарності", член бюджетного комітету парламенту Олексій Гончаренко й нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв влаштували перепалку в прямому ефірі.

Вони посперечалися під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 8 листопада, через доцільність відкриття ринку землі в Україні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Потураєв у своєму виступі зазначив, що скасування цього мораторію не підтримують люди, які не живуть із сільського господарства, у яких немає паїв або вони не здають їх в оренду.

Олексій Гончаренко і Микита Потураєв Скрін відео

"У нас 18% людей навіть не можуть назвати цифру, яку вони отримують від оренди паїв", – сказав він.

"Ви народний депутат за списком?.. Мій виборчий округ мажоритарний, північ Одеської області, більше ніж 60% – це села, там люди категорично проти тієї моделі, яку ви пропонуєте!" – вигукнув Гончаренко.

"Знаєте, яке вони заклали обмеження щодо землі? 200 тисяч гектарів в одні руки! Всього в Україні 40 млн гектарів. Це означає, 200 осіб можуть володіти всією землею в Україні!" – продовжив депутат від "ЄС".

Політики деякий час говорили одночасно. "Досить уже брехати!" – відповідав опоненту Потураєв, а також порадив йому читати проєкти законів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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