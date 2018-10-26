Продають за безцінь і погрожують віджати: що з житлом у "ДНР"

В українських містах Донецьку та Луганську, які наразі перебувають під контролем проросійських бойовиків, квартири намагаються місяцями продати за безцінь. Але навіть за $10 тис. "троячки" в центрі міст місяцями очікують своїх нових власників. Більшість містян переїхала на підконтрольну території, квартири стоять спорожнілі.

У т. зв. "республіках" вже заявили, що збираються забирати житло у тих, хто в ньому не живе, а продавати квартири дозволяють лише за їхніми правилами.

OBOZREVATEL з'ясував, скільки коштує житло на непідконтрольній території та як його продають.

Як віджимають житло у Донецьку

"Чиновники" у т.зв. "ДНР/ЛНР" заявляють про те, що вартість нерухомості на непідконтрольній території зросте. Щоправда, у центрі Донецька "одиначку" можна купити всього за $ 8 тис., а "троячку" — за $ 10 тис. Для порівняння — у Дніпрі ціни на аналогічне житло більш ніж втричі дорожчі.

OBOZREVATEL подзвонив за кількома оголошеннями і з'ясував, хто і за скільки продає нерухомість на непідконтрольній території.

— На менше, ніж 8 тисяч, погодитися не можу. Купували цю квартиру за 40 тисяч, вона просто чудова! — розповідає продавець "одиначки" в одному з районах Донецька Марина. Жінка вже кілька років живе у Краматорську, але тільки зараз вирішила продавати своє житло.

— Чому ж тоді продаєте?

— У квартирі жила моя мама. Квартирка доглянута, не запустіла. Зараз мамочку до себе забираю, а квартиру нам просто немає сенсу тримати. Продамо і хтось інший буде радіти нашій чудовій квартирі, — розповідає Марина.

Такі оголошення місяцями висять на сайтах без відгуків. Ті, хто не знаходить покупців або все ще сподівається повернутися в рідні стіни після завершення військової агресії з боку Росії, погоджуються здавати квартири всього за 1-1,5 тис. грн на місяць. Як уже писав OBOZREVATEL, зарплати на непідконтрольній території мізерні, тому навіть прихильники проросійських бойовиків рано чи пізно залишають місто в пошуках кращого життя.

Ті, хто виїхав з квартири, зовсім ризикує залишитися без нерухомості. "Щодо житла, що належить на праві особистої власності — визнання осіб, що втратили право на нього, регулюється статтею 405 Цивільного кодексу. Вона передбачає збереження за тимчасово відсутніми особами права користування житловим приміщенням протягом одного року, якщо вони в ньому не проживали. Якщо більше цього терміну, то можна ставити питання про визнання власників такими, що втратили право на житлоплощу", — цитує представника "Верховного Суду ДНР" на сайті псевдовідомства.

Юрист Олександр Плахотник зазначає: насправді у 405-й статті Цивільного кодексу (на непідконтрольних територіях використовують українське законодавство) регулюється право власності на житло членів сім'ї. "Ніхто за законом забрати нерухомість, на яку є право власності, не має права. Не може бути підставою, що ви не живете у квартирі", — впевнений Плахотник.

В "ЛНР" з початку року активно обговорюють, як віджимати житло мешканців, що виїхали. Як заявив представник уповноваженого ВРУ з прав людини на Донбасі Павло Лисянський, такі дії підпадають під 162-у статтю ККУ (Порушення недоторканності житла). Однак цей факт не зупиняє "чиновників" на непідконтрольній території. "5 жовтня дану ініціативу підтримав глава НВФ (незаконного військового формування. — Ред.) "ЛНР" Леонід Пасічник, публічно виступивши з приводу даного питання", — заявив Лисянський.

Продають нелегально, а "віджимають" геть усе

На непідконтрольних територіях змушують реєструвати нерухомість в окремих реєстрах і заявляють: оформлена в Україні угода вважатиметься нелегальною. Мовляв, треба вносити дані у власні реєстри т. зв. республік. Водночас юрист Олександр Плахотник зазначає: в такому разі легальний власник житла не зміниться. Фактично жителі непідконтрольних територій, які купують квартири за правилами незаконних організацій, отримують "фільчину грамоту" замість документа на право власності.

"Можна купити квартиру навіть за ці $ 10 тис. Але продавець залишиться власником. Поки до українського реєстру не внесуть відповідні зміни. Рано чи пізно відбудеться реінтеграція цих територій, що тоді робити? Якщо вже з якоїсь причини хтось купує там житло, то треба робити на українській території", — зазначає юрист.

Щоправда, як раніше писав ОBOZREVATEL, зробити це за правилами вкрай важко. "З минулого року продати квартиру в Україні і за українськими законами практично неможливо — там таку угоду не визнають, відповідно, покупець не зможе отримати право власності. З іншого боку, якщо продавати зараз квартиру у Донецьку чи Луганську, то продавець залишиться власником в українських реєстрах. І за українськими законами угоду можна визнати недійсною. В разі реінтеграції виникне ще одна правова колізія", — заявив журналіст Андрій Діхтяренко.