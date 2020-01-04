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4 січня • оновлено в 05:00
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Продають українцям: у "Л/ДНР" похвалилися масштабами виробництва фальшивих гривень

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На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям.

"Поряд зі "скарбами" закладок наркотиків з'явилися "скарби" фальшивих грошей", – повідомив український військовий Анатолий Штефан у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, фальшивомонетники пропонують замовити за 1000 справжніх гривень – 5500 підроблених.

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"Цікаво, що рекламу соцмережі платну запускають як належне. Чекаємо на реагування правоохоронців. Дирляндці розважаються", – підсумував Штефан.

На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям

На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям

На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям

На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати.

Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР гривня
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