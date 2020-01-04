Продають українцям: у "Л/ДНР" похвалилися масштабами виробництва фальшивих гривень

На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям.

"Поряд зі "скарбами" закладок наркотиків з'явилися "скарби" фальшивих грошей", – повідомив український військовий Анатолий Штефан у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, фальшивомонетники пропонують замовити за 1000 справжніх гривень – 5500 підроблених.

"Цікаво, що рекламу соцмережі платну запускають як належне. Чекаємо на реагування правоохоронців. Дирляндці розважаються", – підсумував Штефан.

На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям

На окупованій території Луганської та Донецької областей фальшивомонетники друкують підроблені гривні і пропонують їх на продаж українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати.

Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!