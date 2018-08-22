Продавці піднімають ціни: у Києві злетіла вартість квартир

У Києві за останній рік квартири в новобудовах подорожчали більш ніж на 7%.

Як повідомляє консалтингове агентство SV Development, зараз збільшується вартість однокімнатних квартир. За останній рік кількість угод з купівлі нерухомості в українській столиці зросла в півтора рази.

"Ринок оживає. За минулий рік кількість угод на вторинному і первинному ринках столиці зросла майже в півтора рази, а динаміка минулих 7 місяців поточного року вселяє оптимізм експертам", - зазначила рієлтор Олена Бібірєва.

Так само в агенстві пояснили, що така динаміка, перш за все, свідчить про поступове відновлення економіки країни. Клієнти компаній з нерухомості стали більш активно шукати собі житло. Ця тенденція спостерігається зараз не тільки в Києві, а й в інших мегаполісах України.

За даними Держкомстату, нові квартири в Україні подорожчали приблизно на 5,5% в першому півріччі поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також спостерігається зростання цін і на вторинному ринку нерухомості: 3,5% від вартості в першому півріччі 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за допомогою системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) можна купити житло за ціною в кілька разів нижче ринкової.