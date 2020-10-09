Проблеми з пенсіями будуть в Україні ще 30 років – вчена

В Україні проблеми з виплатами пенсій будуть тривати до 2050 року. І тільки після цієї дати на заслужений відпочинок буде виходити менша кількість людей, оскільки в 90-ті роки народжуваність різко скоротилася.

Таку думку висловила в ефірі "Апострофу" експерт у сфері пенсійного забезпечення, провідна наукова дослідниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко. Вона підкреслила, що в Україні наразі функціонує лише солідарна пенсійна система, а накопичувальна з'явиться не скоро.

"Проблема накопичувальних пенсій полягає в тому, що для накопичення пенсії як щомісячної виплати, яка буде приходити вам аж до кінця життя, треба мати або дуже великі кошти, або дуже довгий час накопичувати. Якщо пан Шмигаль (прем'єр-міністр Денис Шмигаль. - Ред.) у 2021 році запровадить накопичувальну пенсію, то через 15 років там не буде пенсії. За 15 років там не сформується ніякої пенсії, як щомісячної істотної виплати. Там не буде просто грошей на це, не вистачить", – прояснила науковиця.

За її словами, щоб накопичити достатній обсяг коштів на пенсію, то відкладати доведеться не менше 20 років, а швидше а все – 40.

"Звичайно, проблема накопичувальних пенсій в тому, що ми не можемо чекати так довго. Якщо повернутися до демографії, то до 2050 року в нас будуть найскладніші роки, а далі ситуація більш-менш вирівняється. Після 2050 року почнуть виходити на пенсію менш чисельні когорти народжених у 90-х роках. Тоді народжуваність різко скоротилася. Те, що зараз відчуває наш ринок праці і наша економіка – брак людей працездатного віку – призведе до зменшення числа пенсіонерів після 2050 року. Вже буде не така складна ситуація. Кількість людей похилого віку почне зменшуватися", – зазначила Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 8 із 10 пенсіонерів перебувають за межею бідності. Загалом, за різними оцінками, від 25 до 45% всіх громадян не можуть забезпечити свої базові потреби. Вчені та експерти вважають, що виправити ситуацію можна, якщо кардинально підвищити мінімальну зарплату.

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