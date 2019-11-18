Проблеми з опаленням в Україні: зрив на Львівщині назвали "першою ластівкою"

Ситуація зі зривом опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі Львівської області може повторитися і в інших містах України.

Про це попередив в ефірі ObozTV експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук. За його словами, проблеми в Новому Роздолі та Новояворівську – це тільки "перші ластівки".

"Таких ситуацій може виникати дуже багато. Тому що теплоенерго по всій території нашої держави змушені виступати своєрідним буфером між побутовими споживачами, які не завжди вчасно оплачують отримані послуги, і тим же "Нафтогазом", який висуває вимоги своєчасної сплати за газ", – пояснив Нікончук.

На його думку, до підприємств теплоенерго потрібно ставитися "більш поблажливо" через "не завжди високий рівень платоспроможності населення".

Експерт звернув увагу, що проблеми в Новому Роздолі та Новояворівську пов'язані як з несплатою за використаний газ, так і з неналежним станом зовнішніх магістральних інженерних мереж.

"Про цю ситуацію було відомо ще в серпні поточного року, коли було зрозуміло, що попередній керівник не впорався з покладеними на нього обов'язками", – наголосив він.

При цьому Нікончук висловив упевненість, що тепло в цих містах намагатимуться включити якомога швидше.

"Зараз в стрімкому режимі, за допомогою нових інструментів, якихось нових робочих груп, вони намагатимуться запустити тепло і далі вже в поточному режимі вирішувати питання життєзабезпечення", – спрогнозував фахівець.

Він нагадав, що уряд ініціював передачу Новояворівської ТЕЦ в управління групи НАК "Нафтогаз". Таким чином, компанія, яка стягує заборгованість, стане одночасно керуючим-оператором.

"Думаю, "Нафтогаз" зможе сам із собою домовитися. Але там питання не стільки до "Нафтогазу", скільки до державної політики, яка в принципі довела до можливості виникнення такої ситуації", – резюмував Нікончук.

Опалювальний сезон 2019/2020 станом на 18 листопада facebook.com/MinregionUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У містах Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині склалася критична ситуація з опаленням. Крім того, кілька районів залишилися без електрики. Станом на 18 листопада теплопостачання в містах відсутнє.

Влада оголосила в Новояворівську та Новому Роздолі надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

13 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук відвідав ТЕЦ в Новояворівську і провів екстрену нараду. Він повідомив, що уряд ініціює передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

За прогнозом в.о. міського голови Нового Роздолу Ірини Кравець, опалення можуть включити на вихідних 23-24 листопада.

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