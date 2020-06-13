Проблеми енергоринку може виправити тільки НКРЕКП – енергоассоціація

Головні проблеми енергетичного ринку України, який з початку весни знаходиться в глибокій кризі, може виправити тільки Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це у своїй колонці написав голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко, нагадуючи про недавні проблеми ціноутворення на ринку на добу вперед (РСВ), який є ціновою біржею і ціновим індикатором для всіх інших сегментів ринку електроенергії.

"Ситуація, що склалася на ринку електроенергії, в більшій мірі є наслідком відсутності координуючого центру як на стадії підготовки, так і в процесі впровадження нового ринку", – вважає Котко.

На думку енергетика, НКРЕКП, як головне відомство з регулювання енергоринку, а також інші державні відомства приймають рішення, які за визначенням не були і не можуть бути цілісними.

"Зокрема, незважаючи на закон, Україна увійшла в новий ринок, не ліквідувавши перехресне субсидування домогосподарств через тарифний механізм; нова модель ринку не була відпрацьована в пілотному режимі для апробації; інфраструктура ринку не дає змоги вчасно отримувати необхідні дані для його моніторингу, а механізми такого моніторингу та інструментарій реагування досі не відпрацьовані", – додав Котко.

За його словами, додатковим дестабілізуючим фактором для цін на РСВ є дії трейдерів, які проводять спекулятивні операції, спотворюючи ринкові індикатори цін на ринку.

"Це призводить до штучного спотворення цін і погіршення фінансового становища як держпідприємства "Гарантований покупець", так і виробників електричної енергії", – уточнив енергетик.

При цьому він підкреслив, що для стабілізації ситуації на ринку на добу вперед державним відомствам треба припинити шукати винних, а якомога швидше вплинути на причини кризових явищ.

Зокрема, як вважає Котко, доцільно було б здійснити такі оперативні кроки: дозволити продаж електроенергії на РСВ тільки виробникам електроенергії та ДП "Гарантований покупець"; переглянути існуючу модель покладання спецобязательств на "Енергоатом", "Укргідроенерго", скасування прайс-кепів, а також інші заходи для виправлення перекосів на ринку.

Нагадаємо, з моменту запуску нового ринку електроенергії в липні 2019 ціна електрики на РСВ опускалася нижче позначки 1000 грн/МВт майже 30 раз. Максимальне падіння ціни досягало позначки 616 грн/МВт.

На РСВ стали з'являтися заявки на продаж електроенергії за дуже низькими цінами, значно нижчими за собівартість "Енергоатому". Як відзначають гравці ринку, суть маніпуляцій полягає в тому, що трейдери закуповують електроенергію зі знижкою у державних енергогенеруючих компаній, і при цьому перепродують її на ринку на добу вперед за вищою ціною для отримання прибутку. У свою чергу, держкомпанії такої можливості позбавлені, оскільки продали більшість електроенергії трейдерам.

27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему під назвою "Золотий ключик", яка дозволяє виводити сотні мільйонів гривень з держкомпаній завдяки недосконалості енергоринку. При цьому АМКУ, НКРЕКП, а також СБУ ігнорували довідки Оператора ринку про схемах маніпуляцій.

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