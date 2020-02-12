"Проблеми будуть": як епідемія коронавірусу вдарить по Україні

Викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан заявив, що в Україні поки що не зареєстровано випадків зараження коронавірусом, однак проблеми від нього все одно будуть.

"Китай є найбільшим торговельним партнером України. Частка експорту в Піднебесну становить близько 11% від загального обсягу і цілком природно, що уповільнення китайської економіки вдарить і по обсягам поставок, і по цінам", – пише Компан для НВ.

За його словами, обсяги поставок з моменту появи вірусу вже знизилися і чимало.

Новини Епідемія коронавірусу пришвидшила падіння цін на нафту в світі

"Ціна на залізну руду, один з ключових компонентів українського експорту, впала на 14%, а в цілому, Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index, що відстежує зміни цін на 19 видів сировини, за час з початку епідемії знизився більше, ніж на 7.5%" , – резюмував викладач Единбурзької бізнес-школи.

В Україні поки що не зареєстровано випадків зараження коронавірусом, однак проблеми від нього все одно будуть

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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