|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Проблема України з МВФ: економіст прояснив долю нового траншу

228Читати матеріал російською

Міжнародний валютний фонд не відмовить Україні в новому транші в 500 млн доларів, незважаючи на рішення українського Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу за незаконне збагачення.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. За його словами, Україна створила юридичний казус – скасувала умову МВФ, за яку вже отримані гроші.

"Рішення щодо наступного траншу мало ухвалюватися в травні. Більшість умов, які Україна взяла на себе зобов'язання виконати – до 31 березня. Але фактично ми розуміємо, що це до початку травня", – повідомив Вишлінський.

Новини
МВФ відмовив Україні в транші: економіст назвав причини і нові терміни

Економіст підкреслив, що щодо нинішнього траншу в України залишилася лише одна серйозна умова, що не пов'язана з покаранням за незаконне збагачення. Це так званий "закон про СПЛІТ", який передбачає ліквідацію Нацкомісії з регулювання фінансових послуг.

"Але щодо незаконного збагачення ситуація трохи неочевидна. Це було в умовах ще попередньої програми, яка була виконана. Тут політико-правове питання, що з цим робити. Формально це не було умовою, але ми відкотили назад те, за що отримали гроші", – зазначив експерт.

Вишлінський пояснив, що остаточне рішення по траншу для України повинні ухвалити головні акціонери МВФ – США і Євросоюз.

"Лист до Верховної Ради з рекомендацією відкласти розгляд законопроектів про відновлення норми про незаконне збагачення був направлений за підписом представників МВФ, Світового банку, посла США і керівника делегації Євросоюзу в Україні... Ми повинні забезпечити згоду ключових акціонерів, повинні показати їм добру волю в спробі вирішити цей конституційний казус", – вважає він.

Економіст висловив упевненість, що МВФ у підсумку не відмовить Києву в новому транші. Він нагадав, що на 2019-2021 роки припадають великі виплати України за зовнішнім боргом – 20 млрд доларів, і без нових запозичень країні загрожує дефолт.

"Для міжнародних партнерів... не надто принципово ставити уряд у ситуацію, коли вони будуть намагатися нашкребти гроші по виплатах за будь-яку ціну. Будь-яка влада буде змушена працювати з міжнародними партнерами. Без їх згоди ми без дефолту не протягнемо ці три роки", – заявив Вишлінський.

Новини
Рішення МВФ щодо України: в Кабміні озвучили наслідки скасування антикорупційної статті

Щодо долі статті КК за незаконне збагачення, експерт припустив, що рішення може бути ухвалене не зараз, а закладене в умови наступного траншу або наступної програми.

"Але заз ми все одно повинні показати їм добру волю", – уклав він.

Проблема України з МВФ: економіст прояснив долю нового траншу

topwar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, томщу що її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

  • Після резонансного рішення КСУ, президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект, який спрямований на повернення кримінальної відповідальності. Крім того, нардепи зареєстрували в Раді 12 альтернативних документів.

  • У відповідь західні партнери закликали Верховну Раду відкласти розгляд всіх 13 законопроектів.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVМакрофінансова допомога УкраїніФінансова допомога Україні
Особа
Гліб Вишлінський
Місце
Україна
Теги
МВФтраншкредит
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки