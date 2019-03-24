Проблема України з МВФ: економіст прояснив долю нового траншу

Міжнародний валютний фонд не відмовить Україні в новому транші в 500 млн доларів, незважаючи на рішення українського Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу за незаконне збагачення.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. За його словами, Україна створила юридичний казус – скасувала умову МВФ, за яку вже отримані гроші.

"Рішення щодо наступного траншу мало ухвалюватися в травні. Більшість умов, які Україна взяла на себе зобов'язання виконати – до 31 березня. Але фактично ми розуміємо, що це до початку травня", – повідомив Вишлінський.

Економіст підкреслив, що щодо нинішнього траншу в України залишилася лише одна серйозна умова, що не пов'язана з покаранням за незаконне збагачення. Це так званий "закон про СПЛІТ", який передбачає ліквідацію Нацкомісії з регулювання фінансових послуг.

"Але щодо незаконного збагачення ситуація трохи неочевидна. Це було в умовах ще попередньої програми, яка була виконана. Тут політико-правове питання, що з цим робити. Формально це не було умовою, але ми відкотили назад те, за що отримали гроші", – зазначив експерт.

Вишлінський пояснив, що остаточне рішення по траншу для України повинні ухвалити головні акціонери МВФ – США і Євросоюз.

"Лист до Верховної Ради з рекомендацією відкласти розгляд законопроектів про відновлення норми про незаконне збагачення був направлений за підписом представників МВФ, Світового банку, посла США і керівника делегації Євросоюзу в Україні... Ми повинні забезпечити згоду ключових акціонерів, повинні показати їм добру волю в спробі вирішити цей конституційний казус", – вважає він.

Економіст висловив упевненість, що МВФ у підсумку не відмовить Києву в новому транші. Він нагадав, що на 2019-2021 роки припадають великі виплати України за зовнішнім боргом – 20 млрд доларів, і без нових запозичень країні загрожує дефолт.

"Для міжнародних партнерів... не надто принципово ставити уряд у ситуацію, коли вони будуть намагатися нашкребти гроші по виплатах за будь-яку ціну. Будь-яка влада буде змушена працювати з міжнародними партнерами. Без їх згоди ми без дефолту не протягнемо ці три роки", – заявив Вишлінський.

Щодо долі статті КК за незаконне збагачення, експерт припустив, що рішення може бути ухвалене не зараз, а закладене в умови наступного траншу або наступної програми.

"Але заз ми все одно повинні показати їм добру волю", – уклав він.

topwar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, томщу що її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

Після резонансного рішення КСУ, президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект, який спрямований на повернення кримінальної відповідальності. Крім того, нардепи зареєстрували в Раді 12 альтернативних документів.

У відповідь західні партнери закликали Верховну Раду відкласти розгляд всіх 13 законопроектів.

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