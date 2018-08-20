Проблема на 75 млрд: Україні передбачили два варіанти вирішення проблеми держборгу

Державний борг України на червень 2018 року складав 76,3 млрд доларів. З них приблизно 60% - зовнішні запозичення, а це 47,2 млрд доларів, що в 2,6 рази більше поточного рівня валютних запасів країни.

Як повідомляє LIGA.net , в цю суму входить 9,6 млрд доларів державного боргу, а решту - прямий борг України у вигляді єврооблігацій.

Відзначається, що борг НБУ перед МВФ становить 6,8 млрд доларів. Ця сума не має безпосереднього впливу на бюджет країни, так як при погашенні гроші будуть вилучені із золотовалютних резервів України.

"Показник держборгу щодо розміру економіки - важливий, але не єдиний індикатор наявності або відсутності проблем. Крім розміру суми, також важливі вартість запозичень, валютна структура держборгу і графік платежів по ньому. І як раз в останньому питанні Україна стикається з найбільшою проблемою - великі виплати по валютних боргах з держбюджету в найближчі роки", - пояснює видання.

За словами експертів, для України існує два варіанти розвитку подій. Найбільш вірогідний сценарій - це виконати останні зобов'язання перед МВФ і як результат підняти ціни на газ, і поліпшити показники бюджету. В результаті Україна отримає транш в розмірі 1,9 млрд доларів. Після цього для країни відкриється доступ до 1 млрд євро від ЄС (два транші по 500 млн євро) і близько 0,8 млрд доларів кредитних ресурсів Світового банку.

Як вони відзначають, менш вірогідний сценарій - це припинення співпраці з МВФ. Але тоді відбудеться дефолт за зовнішніми боргами, так як без підтримки МВФ Україні не вдасться залучити достатні обсяги фінансування. Погащати валюьні борги за рахцнок тільки внутрішніх запозичень буде складно. На українському ринку недостатньо вільної гривневої і валютної ліквідності. При цьому друкування нових грошей призведе до зростання інфляції і девальваційного тиску на гривню. Більш того, довіру міжнародних партнерів буде втрачено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Володимир Компанієць спрогнозував, що державний борг України при кожному подорожчанні курсу долара на 26 копійок буде збільшуватися на 13,52 мільярди гривень.

Нагадаємо, що залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок серпня 2018 року склали 1,99 млрд грн.