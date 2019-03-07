Проб'є психологічну позначку: бікоїну напророкували різкий підйом

Найперша криптовалюта біткоїн уже найближчим часом може переступити позначку в $4 тис. Наразі криптовалюта торгується біля позначки $3850 на біржі Bitstamp.

Як повідомляє Forklog, протягом останньої доби біткоїн виріс приблизно на 3%, компенсувавши незначне зниження ціни, що відбулося в понеділок, 4 березня.

Відзначається, що вперше з січня 2018 року про рішучість покупців свідчить індикатор MACD. Біткоїн відштовхнувся від 100-денної MA, яка віднедавна служить динамічною підтримкою. Також примітно, що колись спадна MA 100 перетворилася в горизонтальну лінію. Це позитивний сигнал для криптоентузіастів.

Заряджені оптимізмом покупці тепер можуть підштовхнути ціну за позначку $3897. Після цього з великою ймовірністю висхідний рух продовжиться до "круглої" позначки $4000.

Відзначається, що кардинально змінитися ситуація може лише в разі, якщо біткоїн впаде нижче позначки $3658.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїни - найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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