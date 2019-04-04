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"Про припинення не йдеться": Росія влаштувала нові провокації в Азовському морі

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Росія продовжує влаштовувати блокаду Азовського моря — країна-агресор так само затримує судна в морі.

Про це повідомив у Facebook головний редактор українського інформаційного агентства Black Sea News Андрій Клименко. Зазначається, що час затримання суден на вході в Азовське море в березні становив у середньому 25,3 години, на виході – 33,7 години.

"На вході в Азовське море (час затримання суден. – Ред.) – в середньому 25,3 години, що є мінімальним за весь період блокади, але все ще більше, ніж у липні, на початку блокади Керченської протоки; на виході з Азовського моря – зростання після зниження в грудні-січні продовжується, в середньому затримка становила 33,7 години, в лютому була 30,6 години, в січні – 23,9", – зазначив Клименко.

"Про припинення не йдеться": Росія влаштувала нові провокації в Азовському морі

За його словами, "про жодне припинення блокади не йдеться", тривалість штучного затримування суден залишається у 3-6 разів більше, ніж до початку блокади Керченської протоки.

"Про припинення не йдеться": Росія влаштувала нові провокації в Азовському морі
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Клименко також оприлюднив загальну статистику затримання суден за весь період блокади Росією Азовського моря.

"Про припинення не йдеться": Росія влаштувала нові провокації в Азовському морі
"Про припинення не йдеться": Росія влаштувала нові провокації в Азовському морі

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація в Азовському морі різко загострилася після інциденту 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. 24 українців стали військовополоненими РФ.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
Азовське мореРосія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Каструлям море не потрибно
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Питон Каа
Питон Каа
Ничего, скоро НАТО приплывет и порядок наведет. Или не наведет. Или не приплывет. Или приплывет, но не НАТО.
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