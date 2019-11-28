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29 листопада • оновлено в 10:59
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''Прізвища обговорювались у кулуарах'': довкола відбору до наглядової ради ''Ощадбанку'' спалахнув скандал

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За підсумками конкурсу в наглядову раду "Ощадбанку" виник скандал. Претенденти, які не пройшли фінальний етап відбору, звинувачують організаторів в упередженому ставленні.

Як написав у своєму Facebook один з учасників конкурсу Олександр Опанасенко, результати були відомі ще раніше, хоча сам відбір виглядав досить відкрито і демократично.

"Почалася співбесіда з 21 кандидатами, було багато професійних банкірів, топ-юристів, політиків — дуже конкурентне середовище. Виступив, поїхав у справах. Потім дізнався результат. Він мене не здивував, прізвища ходили в кулуарах", — наголосив Опанасенко.

За інформацією Finclub, мова йде про Юлію Пашко, яка є дочкою глави Нацкомфінпослуг Ігоря Пашкаф. Вона відома тим, що працювала в Піреус Банку та Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого був колишній міністр фінансів Олександр Данилюк. Вона також працювала його радницею.

''Прізвища обговорювались у кулуарах'': довкола відбору до наглядової ради ''Ощадбанку'' спалахнув скандал
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У травні 2017 року увійшла до наглядової ради Укргазбанку як незалежна директорка. Але вже через рік її на конкурсі замінили на іншого незалежного члена.

Якщо ж такі конкурси проводяться "для галочки", то чи є сенс їх організовувати?

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків, які раніше були забраковані НБУ.

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
зачем?какие зарплаты у членов этого набсовета,если минималка пусть наблюдают,если десятки и сотни тысяч ,как обычно,то таких наблюдателей нах.й!
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