МВФ призначив нову керівницю місії в Україні

Главою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні призначено громадянку Болгарії Іванна Владкова-Голлар.

Про це повідомив 7 травня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Пані Владкова-Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Серед останніх її призначень – глава місій у Молдові та Північної Македонії", – сказав він.

Владкова-Голлар змінила на цій посаді Рона ван Родена з 1 травня.

Що відомо про нову керівницю місії МФВ в Україні

Місію МВФ в Україні з 1 травня очолила Іванна Владкова-Голлар.

Раніше вона була головою місій в Молдові і Північній Македонії.

Іванна Владкова-Голлар

Зараз Україна веде переговори з МВФ про початок нової кредитної програми, розмір якої складе від $5,5 млрд до $8 млрд, а термін – 3 роки.

Ця програма необхідна Україні для того, щоби пройти пікові виплати за державними боргами, які відбудуться у травні, липні та вересні 2020 року, а також профінансувати дефіцит державного бюджету, який Верховна Рада 13 квітня збільшила до рекордних 300 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.