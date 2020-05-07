МВФ призначив нову керівницю місії в Україні
Главою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні призначено громадянку Болгарії Іванна Владкова-Голлар.
Про це повідомив 7 травня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
"Пані Владкова-Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Серед останніх її призначень – глава місій у Молдові та Північної Македонії", – сказав він.
Владкова-Голлар змінила на цій посаді Рона ван Родена з 1 травня.
Що відомо про нову керівницю місії МФВ в Україні
Місію МВФ в Україні з 1 травня очолила Іванна Владкова-Голлар.
Раніше вона була головою місій в Молдові і Північній Македонії.
Зараз Україна веде переговори з МВФ про початок нової кредитної програми, розмір якої складе від $5,5 млрд до $8 млрд, а термін – 3 роки.
Ця програма необхідна Україні для того, щоби пройти пікові виплати за державними боргами, які відбудуться у травні, липні та вересні 2020 року, а також профінансувати дефіцит державного бюджету, який Верховна Рада 13 квітня збільшила до рекордних 300 млрд грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.