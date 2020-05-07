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7 травня • оновлено в 18:44
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МВФ призначив нового главу місії в Україні

2.7т
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Главою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні призначена громадянка Болгарії Іванна Владкова-Голлар.

Про це повідомив 7 травня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Пані Владкова-Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Серед останніх її призначень – глава місій в Молдові і Північної Македонії", – сказав він.

Владкова Голлар змінила на цій посаді Рона ван Родена з 1 травня.

Що відомо про нову керівницю місії МФВ в Україні

Місію МВФ в Україні з 1 травня очолила Іванна Владкова-Голлар.

Раніше вона була головою місій в Молдові і Північної Македонії.

Іванна Владкова-Голлар

Іванна Владкова-Голлар

Зараз Україна веде переговори з МВФ про початок нової кредитної програми, розмір якої складе від $5,5 млрд до $8 млрд, а термін 3 роки.

Нова кредитна програма необхідна Україні для того, щоб пройти пікові виплати за державними боргами, які відбудуться у травні, липні і вересні 2020 року, а також профінансувати дефіцит державного бюджету, який Верховна Рада 13 квітня збільшила до рекордних 300 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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россия5 москва5
россия5 москва5
да можно было кого -нибудь и из сомали назначить, все равно всем н.а.с.р.а.т.ь на украину.
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