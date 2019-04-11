''Привозять військові'': новий наркотик потрапив до Криму по Кримському мосту

В окупованому Росією Криму після відкриття Керченського мосту на півострові відбувся справжній бум на наркотики.

Як зазначено у матеріалі "Нової газети", нові наркотики до Криму почали провозити по мосту військові, яких нібито не перевіряють прикордонники.

Видання наводить слова колишнього наркомана Толика, який тепер ходить у рейди і відловлює тих, хто встановлює закладки або приходить по них.

Він також розповів, як у Криму з'явився новий наркотик: "У 2014 році він прийшов з боку материкової Росії. За України цього не було, ми тут і не знали раніше про нього. Потім до Росії Крим "приєднався", Донбас, щось там іще".

З часом він сам підсів на наркотики: "Я дуже сильно, серйозно підсів. Тупо вдома не з'являвся, постійно десь пропадав. Все тіло трусило і ковбасило. Лежав двічі у "дурці". Спершу важко було. Але я змінив коло спілкування, і стало легше".

АиФ

Один з учасників таких рейдів, Павло, підтверджує: препарат дійсно прийшов і продовжує йти до Криму з російської сторони. Тут його продають втричі дорожче, ніж у Росії.

"До нас його почали провозити військові, їх не перевіряють. Ми багатьох військових з ним ловимо. Траплялися і поліцейські, і судовий пристав. Прокурор один був. Мічман — два роки людині до пенсії лишалося. Були дві дівчини — 19 і 22 роки. Я з батьком старшої спілкувався: каже, зникла вона, я у неї, мовляв, дитину забрав і рукою махнув, нічого вже не зробиш. А наймолодшому наркоману, якого ми зловили, було 11 років", — розповів Павло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні російські окупанти вирішили встановити на підходах до Кримського мосту сканери, які зможуть просвічувати залізничні вагони з метою визначення типу вантажу і його маси, через нестійкість конструкції.

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