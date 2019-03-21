Привозять готівку з Росії: в "ЛНР" викрили схему переказу грошей з України

На території "ЛНР" незаконно діє "Перший комерційний центр" (ПКЦ), що займається переказом фінансів у непідконтрольні Україні райони з величезними відсотками комісії.

Як зазначається в матеріалі theBabel, на окупованій частині Луганської області не працюють українські, російські або європейські банки, також немає звичайних банкоматів.

Фінансова система "ЛНР" складається з двох частин: "Держбанк ЛНР" випускає зарплатні картки тільки для використання всередині "республіки", а ПКЦ пов'язує жителів із зовнішнім світом: приймає перекази з українських і російських банків, а також за допомогою WebMoney, KIWI та Western Union, і видає гроші готівкою.

Коли перші центри з переведення в готівку грошей з українських карток тільки відкривалися, гроші для них завезли в одному з гуманітарних конвоїв із Росії.

"Дві фірми з РФ поставляли гуманітарку і гроші. З них повинні були сформувати частину бюджету та банківський резерв. Якусь частину вкрали наближені до Плотницького (Ігор Плотницький, ватажок "ЛНР" із 2014 до 2017 року. -— Ред.), а якась частина пішла на організацію ПКЦ", — розповів журналістам один із співробітників організації.

ПКЦ відраховує гроші у вигляді податків у "бюджет ЛНР". Комісія на зняття суми до 20 тисяч грн — 6,99% (якщо в гривні) і 4,99% (якщо в рублях). Від 20 тисяч грн — 5,99% і 3,99% відповідно.

При цьому, як розповідають місцеві, з відсотками центр часто обманює. Коли переказ перевищує 20 тисяч, суму ділять на кілька частин для більшого "податку".

Як писав OBOZREVATEL, недавно в мережі показали жебрацькі фото із супермаркету в Донецьку. Користувачі іронічно прокоментували ситуацію з відсутністю продуктів в окупованому місті.

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