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ПриватБанк заявив права на активи Коломойського: Верховний суд поставив крапку

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Верховний суд відмовився стягувати на користь ПриватБанку нерухомість компаній з групи "Приват" Ігоря Коломойського для погашення боргу по кредиту.

Як повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду, таким чином ВС залишив без змін скаргу ПриватБанку на рішення судів попередніх інстанцій.

У суді фінустанова намагалася стягнути з Коломойського борг на 564,3 млн по кредиту, який банк видав ще у 2008 році.

Серед майна, ПриватБанк намагався стягнути земельну ділянку в Києві за 52,6 млн грн і 92 об'єкти нерухомого майна компанії з управління активами "Фінансовий капітал".

Новини
Коломойський проти ПриватБанку: суд Лондона пішов на важливий крок

ПриватБанк

ПриватБанк

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Serov Oleg
Serov Oleg
справедливо....
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