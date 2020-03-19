ПриватБанк вжив заходів з картами на період карантину

Державний Приватбанк продовжить строк дії зарплатних, пенсійних і соціальних карток для виплат на 90 днів, якщо їх термін добігає кінця на період карантину.

Про це повідомила в четвер, 19 березня, прес-служба фінустанови.

Україна домоглася нової перемоги над ПриватБанком 24 Канал

"Їх можна буде використовувати ще три місяці без заміни. Клієнту не потрібно йти до відділення або замовляти доставку для перевипуску. Термін дії всіх карт для виплат і карти для виплат Gold буде продовжений автоматично", – сказано у повідомленні.

Обмеження в банках і магазинах. Українці звикають до нових реалій

У прес-службі додали, що такі карти будуть працювати в звичному режимі без обмежень – платежі, покупки в інтернеті та інші транзакції будуть проводитися без проблем.

При цьому Приватбанк на період карантину рекомендує здійснювати платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування і банкоматів, а також обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговій мережі картами або електронними гаманцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномального попиту на готівкові гроші немає ні в Києві, ні по всій країні. Про це розповіли в українських банках. Там кажуть, що все спокійно, до того ж більшість розрахунків зараз відбувається по безналу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!