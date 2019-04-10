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ПриватБанк втрапив у конфуз із рекламою Зеленського: в чому справа

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Невідомі поцупили у ПриватБанку домен liqpay.com і перенаправили його на сайт команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, а пізніше на ролик з класичною музикою в YouTube.

Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць. Він також поділився реакцією команди Зеленського на непорозуміння.

"Хтось невідомий купив домен liqpay.com, що раніше належав ПриватБанку і налаштував редирект на наш сайт. А нам навіть захищатися не треба, тому що ми нічого подібного не робили протягом всієї кампанії і починати не збираємося. Як ви бачите, у нас дуже велика аудиторія, а такі способи вже давно не є ефективними", – відхрестилися у кандидата від реклами.

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Ситуацію підтвердили і в самому банку. Прес-секретар ПриватБанку Інна Музичук опублікувала офіційну заяву, в якій пояснила, що домен раніше належав банку, однак зараз використовується зовсім інша адреса сайту.

"Єдиним офіційним ресурсом і веб-сайтом сервісу миттєвих платежів LiqPay є liqpay.ua – який є розробником і власником наймасовішого і популярного в Україні сервісу оплати в мережі. А перенаправлення на сайт штабу одного з кандидатів здійснює не "ПриватБанк", а власник домену liqpay.com", – написала вона.

ПриватБанк

ПриватБанк

Укрінформ

За її словами, якщо користувач зайшов в інтернет-магазин і оплачує через LiqPay, а його при цьому перекидає на рекламу кандидата, то це означає, що інтернет-магазин використовує старе посилання.

"Така переадресація при оплаті відбувається тільки в тих інтернет-магазинах, які використовують на своїх сайтах застарілі з літа 2017 року протоколи підключення до Liqpay. Власникам інтернет-магазинів рекомендовано оновити протоколи і користуватися офіційним сервісом ПриватБанку", – пояснила Музичук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що націоналізацію ПриватБанку можуть визнати незаконною.

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