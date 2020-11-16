ПриватБанк відсудив мільярд у колишнього власника

Суд задовольнив позов ПриватБанку до компанії "Агротермінал" та вирішив стягнути з неї 1 мільярд гривень заборгованості. Компанія була поручителем фірми "Бориваж", яка зокрема є засновником "Агротермінал Логістік". Кінцевим бенефіціаром якої є ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський.

Про це йдеться у рішенні Госпсуду Одеської області від 30 жовтня, повідомляє Finbalance. Через порушення боржником своїх зобов’язань ПриватБанк розірвав кредитний договір.

Натомість "Агротермінал" зауважувала, що граничний термін повернення позики, який був встановлений кредитною угодою, – 3 листопада 2026 року.

Суд вирішив, що ПриватБанк правомірно скористався правом на направлення повідомлення про дострокове розірвання кредитного договору.

За даними держреєстру, засновник "Агротерміналу" – компанія "Бориваж", бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік та Нарек Будагян (через ТОВ "Термінал-Південний"), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

"Бориваж" і Скотнік також є засновниками "Агротермінал Логістік". Підприємство було поручителем ПриватБанку по рефінансуванню, залученому банком в НБУ ще до націоналізації.

Предметом іпотеки був зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області (в акваторії порту "Южний", загальна потужність перевалки – 2 млн тонн зернових на рік), його вартість, узгоджена сторонами іпотечного договору, становила 5,54 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2017 року Печерський райсуд Києва заарештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, що належить компанії "Агротермінал Логістик".

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд гривень рефінансування НБУ для "Привату". На думку слідства, майно могли придбати в результаті вчинення кримінального злочину.

Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.