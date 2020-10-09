ПриватБанк відключить роботу всіх сервісів на одну ніч: названо дату і час

ПриватБанк попередив про тимчасове призупинення роботи мобільного додатку, банкоматів і терміналів вночі 11 жовтня з 00:30 до 7:30.

Про можливі проблеми для клієнтів повідомила пресслужба банку в Facebook. У цей період буде оновлено процесинг банку.

"Тимчасово будуть недоступні транзакції за картками, робота Приват24 для фізичних осіб і для бізнесу, а також мережа банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-терміналів", – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, в роботі над оновленням системи будуть задіяні сто фахівців, які не тільки перезавантажать процесинг, а й поліпшать роботу систем і сервісів, пов'язаних з операціями за картами.

У такий спосіб банк підготується до сезону купівельної активності, який починається із "Дня холостяка" (11 листопада) в китайських онлайн-магазинах і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні частина користувачів "Приват24" на час втратила доступ до онлайн-банкінгу: зі збоями працювали як банківський додаток, так і сайт фінансової установи.