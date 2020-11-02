ПриватБанк списав понад 3 млрд грн кредитів колишнім акціонерам

Роман Груша Економіка 11:28, 2.11.2020 Оновлено: 11:58, 2.11.2020

ПриватБанк у ІІІ кварталі списав кредити, які пов`язує з колишніми акціонерами, на 3,16 млрд гривень.

За весь 2019 рік цей показник склав лише 3 млн гривень. Про це повідомляє Finbalance.

На кінець вересня загальний обсяг кредитного портфелю, який банк пов`язує з попередніми акціонерами, становив 217,3 млрд гривень. На початку року сума складала 210,6 млрд гривень.

У ПриватБанку зазначають, що "цей портфель має спільні показники кредитного ризику, незалежно від класифікації за галуззю економіки та напрямом комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

  • Також стало відомо, що колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

  • Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну й ПриватБанку Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року. До переходу установи у держвласність Дубілет був її міноритарним акціонером – він володів 2,7249% акцій.

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