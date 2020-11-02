ПриватБанк списав понад 3 млрд грн кредитів колишнім акціонерам

ПриватБанк у ІІІ кварталі списав кредити, які пов`язує з колишніми акціонерами, на 3,16 млрд гривень.

За весь 2019 рік цей показник склав лише 3 млн гривень. Про це повідомляє Finbalance.

На кінець вересня загальний обсяг кредитного портфелю, який банк пов`язує з попередніми акціонерами, становив 217,3 млрд гривень. На початку року сума складала 210,6 млрд гривень.

У ПриватБанку зазначають, що "цей портфель має спільні показники кредитного ризику, незалежно від класифікації за галуззю економіки та напрямом комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів".

Як повідомляв OBOZREVATEL: