ПриватБанк раптово відключив Приват24: що трапилося

ПриватБанк вночі в неділю, 14 квітня, тимчасово відключав свою систему інтернет-банкінгу Приват24 для клієнтів.

"Для забезпечення стабільної роботи електронних банківських сервісів у період високого завантаження, фахівці банку проводять роботи по підключенню додаткових потужностей", – йдеться у повідомленні на сайті.

При цьому в мобільному додатку на стартових сторінках також спливало повідомлення про технічні роботи.

При цьому в ПриватБанку не стали пояснювати про підключення яких конкретно додаткових потужностей йшлося.

Технічні роботи виявилися абсолютним сюрпризом, несподіваними для клієнтів – людей не повідомляли про них завчасно, пише UBR.

"Ніяких офіційних повідомлень не з'являлося ні в самому Приват24, ні в клієнтській розсилці, ні на офіційному сайті самого ПриватБанку", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня 2018 року ПриватБанк тимчасово зупинив всі операції з платіжними картами в рамках процесу міграції на нову версію систем управління базами даних.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!