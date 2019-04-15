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ПриватБанк раптово відключив Приват24: що трапилося

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ПриватБанк вночі в неділю, 14 квітня, тимчасово відключав свою систему інтернет-банкінгу Приват24 для клієнтів.

"Для забезпечення стабільної роботи електронних банківських сервісів у період високого завантаження, фахівці банку проводять роботи по підключенню додаткових потужностей", – йдеться у повідомленні на сайті.

При цьому в мобільному додатку на стартових сторінках також спливало повідомлення про технічні роботи.

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При цьому в ПриватБанку не стали пояснювати про підключення яких конкретно додаткових потужностей йшлося.

ПриватБанк раптово відключив Приват24: що трапилося

Технічні роботи виявилися абсолютним сюрпризом, несподіваними для клієнтів – людей не повідомляли про них завчасно, пише UBR.

ПриватБанк раптово відключив Приват24: що трапилося

"Ніяких офіційних повідомлень не з'являлося ні в самому Приват24, ні в клієнтській розсилці, ні на офіційному сайті самого ПриватБанку", – йдеться у повідомленні.

ПриватБанк раптово відключив Приват24: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня 2018 року ПриватБанк тимчасово зупинив всі операції з платіжними картами в рамках процесу міграції на нову версію систем управління базами даних.

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Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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