ПриватБанк попередив українців про нову аферу в мережі

У соціальній мережі Instagram з'явилась низка фейкових шахрайських акаунтів, які від імені "ПриватБанку" пропонують зареєструватися на сумнівний сайтах, щоб "отримати гроші".

"При реєстрації у користувачів просять ввести особисті дані та інформацію про рахунки в ПриватБанку", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті фінустанови.

У коментарях фейкові акаунти користувачів розповідають, що їм нібито вже зарахували ці гроші на картку банку.

У зв'язку з цим ПриватБанк закликав користувачів бути обережними, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

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