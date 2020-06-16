ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв: телефонують із реального номера

Українці стали жертвами нової схеми шахраїв, які телефонують з реального номера фінустанови й відрекомендовуються співробітниками ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook. Зазначається, що шахраї навмисне телефонують із номера +380567161131. Клієнти, побачивши код банку "056", можуть сприйняти дзвінок за справжній від офіційних осіб установи та обманом позбутися грошей на рахунку.

Зазначається, що клієнтам телефонують із вищевказаного номера й називаються менеджером ПриватБанку. Після чого засмучують новиною, що картка заблокована, а щоб ситуацію виправити, потрібно надати свої дані, зокрема й CVV2-код.

У банку пояснили, що цей номер і справді їм належить, але використовують його лише для приймання дзвінків: "Якщо вам телефонують із цього номера, в жодному разі не беріть слухавку, це шахраї".

Крім того, в установі нагадали, що співробітники банку ніколи не телефонують і не надсилають повідомлень із проханням назвати номер картки, термін дії, CVV2-код картки, пароль для Приват24, а також паролі, які надходять вам у повідомленнях.

ПриватБанк попередив про шахраїв

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.