"ПриватБанк" подав позов проти Коломойського та Боголюбова на $5,5 млрд

"ПриватБанк" подав позов проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на суму $5,5 млрд.

Позов пов'язаний з сумнівними транзакціями, які були проведені банком в період з 2013 по 2016 роки, повідомив член Наглядової ради держбанку Роман Сульжик в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером.

"ПриватБанк" подав новий позов до юрисдикції Кіпру проти колишніх власника банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму 5,5 млрд доларів. Цей позов пов'язаний з сумнівними транзакціями, які були проведені в "ПриватБанку" в період з 2013 по 2016 роки. І на цей раз позов поданий ще й на одного з тодішніх членів правління і двох компаній на Кіпрі, які належать людям, пов'язаним з колишніми власниками "Привату", – заявив Сульжик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому зборах 30 березня в першому читанні прийняла законопроект, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, в тому числі, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

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