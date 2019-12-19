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19 грудня • оновлено в 11:41
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ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського

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ПриватБанк ініціював новий судовий розгляд проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", справу розглядатиме Окружний суд Тель-Авіва в Ізраїлі. Сума позову становить $600 млн.

"Також, за підсумками подальшого аналізу, ПриватБанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерському суді штату Делавер в США, подавши до суду доповнену позовну заяву", – йдеться в заяві банку без уточнення нової суми претензій.

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Згідно з нею, банк також продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників і інших осіб на суму понад $3 млрд (включно з відсотками) у Високому суді Англії і Уельсу.

ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського

ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського

"Незалежна наглядова рада і правління банку, відповідно до закону, зобов'язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв. Ми продовжимо діяти в найкращих інтересах наших клієнтів і інших стейкхолдерів", – підкреслюється в заяві ПриватБанку за підписом голови наглядової ради Шерона Іски і глави правління Петра Крумханзла.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особи
Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов
Місце
Ізраїль
Тег
ПриватБанк
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