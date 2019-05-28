ПриватБанк оскаржив рішення про незаконність націоналізації

ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ ПриватБанк з ринку за участю держави", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті фінансової установи.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду

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