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ПриватБанк оскаржив рішення про незаконність націоналізації

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ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ ПриватБанк з ринку за участю держави", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті фінансової установи.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду

Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду

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Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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