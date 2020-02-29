ПриватБанк оголосив про припинення роботи всіх банкоматів, терміналів і Privat24: у чому справа

В Україні в ніч на 1 березня перестануть працювати банкомати і термінали ПриватБанку.

Також через поновлення системи не буде доступний сервіс системи Privat24, повідомляє в Facebook пресслужба банку.

"У ніч із 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали і Privat24 у цей час працювати не будуть. Радимо зняти готівку заздалегідь", – йдеться у повідомленні.

ПриватБанк

При цьому в банку додали, що з 7 ранку 1 березня всі системи продовжать роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі чекають притягнення до відповідальності осіб, які відповідальні за шахрайства в ПриватБанку і виведення коштів з установи.

В Україні суд відкрив провадження за позовом профспілкової організації працівників ПриватБанку до НБУ про зміну керівників фінансової установи.

При цьому глава ПриватБанку Петро Крумханзл заявив, що існує реальний ризик повернення банку колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

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