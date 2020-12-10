ПриватБанк нагадав, які дані карток в жодному разі не можна називати по телефону

ПриватБанк повідомив, що в жодному разі не можна повідомляти по телефону персональні дані, ПІН-коди, три цифри на звороті карти.

Українців також закликають не називати SMS-коди від банків, мобільних операторів та будь-яку іншу інформацію стосовно рахунків. Про це йдеться на сторінці ПриватБанку у Facebook.

Насамперед шахраї вимагають у довірливих людей повідомити номер картки, термін її дії та іншу платіжну інформацію.

Зловмисник може назватися:

працівником банку

працівником НБУ, Пенсійного фонду, Фіскальної служби

працівником поліції

працівником комунальних служб

працівником мобільного оператора

покупцем товару.

Що робити, коли ви отримуєте підозрілий дзвінок з нібито банку:

Коли вам надсилають СМС або телефонують з підозрілих номерів, потрібно відразу передзвонити менеджерам вашого банку, за телефонами, які видавав сам банк під час відкриття рахунку (або на гарячу лінію).

Ці номери можна дізнатися на сайті банку. Також їх зазвичай вказують на зворотному боці картки.

Співробітники банку завжди називають вас на ім'я та по батькові і, не запитуючи жодних персональних даних, відкривають вашу інформацію за картою.

Попросіть співробітника банку перевірити, що відбувається з вашими рахунками. Коли в банку підтвердять, що жодних операцій вони не проводили, потрібно відразу через них передати номери телефонів, з яких прийшов дзвінок, до служби безпеки банку. Сам номер того, хто телефонував, рекомендується заблокувати.

Шахраї зазвичай не знають, чи є у вас картка того чи іншого банку. Найчастіше вони навмання називають ПриватБанк або Ощадбанк (як найбільш популярні) і просять повідомити номер картки та CVV-код. Справжні співробітники банків такого ніколи не питають.

Під час маніпуляцій шахраї можуть попросити сказати код з СМС, яка може прийти на ваш телефон. Цього говорити у жодному разі не можна, оскільки це найчастіше код, яким ви підтвердите переказ грошей аферистам.

Також не можна встановлювати додатки, які вам можуть запропонувати встановити. Найімовірніше це будуть або шпигунські програми, або програми, які іншим чином допоможуть шахраям забрати ваші гроші.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців.