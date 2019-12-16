ПриватБанк можуть віддати Коломойському: суд повернувся до справи про націоналізацію

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва в четвер, 19 грудня, почне розгляд апеляції держави на рішення про оскарження неплатоспроможності ПриватБанку.

Відповідачами у цій справі є Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінет міністрів і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомляє "НВ".

До суддівської колегії увійшли Євген Чаку, Євген Мезенцев і Віталій Файдюк. Всі ці судді вже мають досвід розгляду справ, пов'язаних із ПриватБанком, до того ж не на користь держави.

Зокрема, у квітні напередодні перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Рішення цього суду на користь олігарха Ігоря Коломойського дає можливість судді Госпсуду Києва Людмилі Шкурдовій відновити виробництво, визнати недійсним продаж ПриватБанку Міністерству фінансів і повернути акції колишнім власникам.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почне розгляд апеляції держави на рішення про оскарження неплатоспроможності ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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