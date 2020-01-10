ПриватБанк можуть обезголовити: у суді трапився новий поворот

Профспілкова організація співробітників ПриватБанку через суд спробувала позбавити посади голову фінустанови Петра Крумханзла.

Зокрема, Печерський районний суд Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації працівників ПриватБанку про оскарження бездіяльності наглядової ради і про зобов'язання звільнити голову правління банку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Серед відповідачів вказано державний ПриватБанк, а в якості третьої особи – Крумханзла.

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При цьому, ще в листопаді 2019 року Печерський суд відкрив провадження у цивільній справі за позовом профспілки до всіх членів наглядової ради банку про визнання трудових контрактів недійсними.

Також напередодні стало відомо, що колишній топ-менеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну і ПриватБанку Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року. До переходу установи в держвласність Дубілет був міноритарним акціонером банку – він володів 2,7249% акцій.

Олександр Дубілет – батько міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета, який раніше також працював у ПриватБанку IT-директором.

Профспілкова організація співробітників ПриватБанку через суд спробувала позбавити посади голову фінустанови Петра Крумханзла

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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