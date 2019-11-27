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29 листопада • оновлено в 11:45
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"Займайтеся краще розвагами": Україна поставила Apple на місце через "російський" Крим

16.1т
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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

Відповідні пости з'явилися на його сторінці в Twitter ввечері в середу, 27 листопада.

"IPhones – відмінні продукти. Якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, зосередьтеся на високих технологіях і розвагах. Глобальна політикане ваша сильна сторона", – написав міністр, додавши хештег #CrimeaIsUkraine

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Україна поставила Apple на місце через "російський" Крим

Україна поставила Apple на місце через "російський" Крим

Він вирішив пояснити корпорації порушення на прикладі.

"Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн і ідеї, роки роботи, і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, а когось байдужого зовсім не зачіпає ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею" , – додав Пристайко.

Відреагували також в посольстві України в США. Дипломати звернули увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США на ситуацію з некоректним позначенням Криму. Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

Дипломати також невідкладно звернулися до керівництва компанії Apple із закликом виправити помилку.

"Вважаємо, що українці не будуть дякувати Apple на цей День подяки. Тому, нагадаємо Apple, що Крим – це Україна, і він пребуваэ під російською окупацією, а не її суверенітетом", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Крим Apple
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Коментарі
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Washington George
Washington George
Та эплу пофиг на слова этого "человека"!
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Смешно
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Песчаная блоха злобно укусила)))
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