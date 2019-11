"Займайтеся краще розвагами": Україна поставила Apple на місце через "російський" Крим

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

Відповідні пости з'явилися на його сторінці в Twitter ввечері в середу, 27 листопада.

"IPhones – відмінні продукти. Якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, зосередьтеся на високих технологіях і розвагах. Глобальна політика – не ваша сильна сторона", – написав міністр, додавши хештег #CrimeaIsUkraine

Він вирішив пояснити корпорації порушення на прикладі.

"Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн і ідеї, роки роботи, і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, а когось байдужого зовсім не зачіпає ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею" , – додав Пристайко.

Відреагували також в посольстві України в США. Дипломати звернули увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США на ситуацію з некоректним позначенням Криму. Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

Дипломати також невідкладно звернулися до керівництва компанії Apple із закликом виправити помилку.

"Вважаємо, що українці не будуть дякувати Apple на цей День подяки. Тому, нагадаємо Apple, що Крим – це Україна, і він пребуваэ під російською окупацією, а не її суверенітетом", – сказано в заяві.

IPhones are great products. Seriously, though, @Apple , please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant does not give a damn about your pain. That 's how it feels when you call #Crimea a 🇷🇺 land.