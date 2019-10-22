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22 жовтня • оновлено в 14:31
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"Приріст у фізичних обсягах": в Україні розповіли про прорив з економікою

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В Україні індекс сільськогосподарської продукції за підсумками вересня показав приріст у фізичних обсягах у розмірі 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"За період січень-вересень 2019 приріст склав +5,9% до відповідного періоду минулого року", – повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словами, у третьому кварталі відбулось зниження темпів приросту індексу сільськогосподарської продукції, що відповідно вплине і на зниження темпів приросту ВВП в третьому кварталі.

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"Приріст за період липень-вересень 2019 склав лише +5,94% до липня-вересня 2018 року, при цьому за період квітень-червень було зафіксовано +8,08% до відповідного періоду минулого року", – зазначив Компанієць.

Найбільше індекс сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах виріс у наступних областях:

  • Запорізька +27.2%

  • Кіровоградська +21.4%

  • Донецька +16.8%

  • Миколаївська +13.2%

  • Дніпропетровська +12.5%

Найменші темпи приросту сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах:

  • Одеська -4.5%

  • Закарпатська -3.2%

  • Чернівецька -3%

  • Рівненська -1%

  • Хмельницька -1%

"Приріст у фізичних обсягах": в Україні розповіли про прорив з економікою
"Приріст у фізичних обсягах": в Україні розповіли про прорив з економікою

В Україні індекс сільськогосподарської продукції за підсумками веренся показав приріст у фізичних обсягах у розмірі 9%

В Україні індекс сільськогосподарської продукції за підсумками веренся показав приріст у фізичних обсягах у розмірі 9%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Одночасно з цим очікується уповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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Тема
модернізація економіки
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
К зиме весь сказочный цирк на усраине начинается,то зрада то перемога.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чего прирост, свидомитого гав-на на усраине.
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