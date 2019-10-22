"Приріст у фізичних обсягах": в Україні розповіли про прорив з економікою

В Україні індекс сільськогосподарської продукції за підсумками вересня показав приріст у фізичних обсягах у розмірі 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"За період січень-вересень 2019 приріст склав +5,9% до відповідного періоду минулого року", – повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словами, у третьому кварталі відбулось зниження темпів приросту індексу сільськогосподарської продукції, що відповідно вплине і на зниження темпів приросту ВВП в третьому кварталі.

"Приріст за період липень-вересень 2019 склав лише +5,94% до липня-вересня 2018 року, при цьому за період квітень-червень було зафіксовано +8,08% до відповідного періоду минулого року", – зазначив Компанієць.

Найбільше індекс сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах виріс у наступних областях:

Запорізька +27.2%

Кіровоградська +21.4%

Донецька +16.8%

Миколаївська +13.2%

Дніпропетровська +12.5%

Найменші темпи приросту сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах:

Одеська -4.5%

Закарпатська -3.2%

Чернівецька -3%

Рівненська -1%

Хмельницька -1%

В Україні індекс сільськогосподарської продукції за підсумками веренся показав приріст у фізичних обсягах у розмірі 9%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Одночасно з цим очікується уповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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