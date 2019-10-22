"Приріст у фізичних обсягах": в Україні розповіли про прорив з економікою

В Україні індекс сільськогосподарської продукції за підсумками вересня показав приріст у фізичних обсягах у розмірі 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"За період січень-вересень 2019 приріст склав +5,9% до відповідного періоду минулого року", – повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За його словами, у третьому кварталі відбулось зниження темпів приросту індексу сільськогосподарської продукції, що відповідно вплине і на зниження темпів приросту ВВП в третьому кварталі.
"Приріст за період липень-вересень 2019 склав лише +5,94% до липня-вересня 2018 року, при цьому за період квітень-червень було зафіксовано +8,08% до відповідного періоду минулого року", – зазначив Компанієць.
Найбільше індекс сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах виріс у наступних областях:
Запорізька +27.2%
Кіровоградська +21.4%
Донецька +16.8%
Миколаївська +13.2%
Дніпропетровська +12.5%
Найменші темпи приросту сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах:
Одеська -4.5%
Закарпатська -3.2%
Чернівецька -3%
Рівненська -1%
Хмельницька -1%
В Україні індекс сільськогосподарської продукції за підсумками веренся показав приріст у фізичних обсягах у розмірі 9%
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.
Одночасно з цим очікується уповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "модернізація економіки" на сайті "OBOZREVATEL".