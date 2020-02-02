"Припиніть продавати собак!" Мережа вибухнула фотожабами на скандал у "Слузі народу"

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Зокрема, в соціальній мережі Facebook користувачі створили низку фотожаб і мемів з приводу "собачого" скандалу в президентській партії.

"Якщо є собака елітної породи, вона може продати її в будь-який момент і спокійно оплатити", – відзначав Брагар в ефірі одного з українських телеканалів.

Пізніше НАК "Нафтогаз України" повідомив, що родини, які витрачають на комуналку понад 15-20% свого доходу, мають право на державну субсидію.

"Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Потрібно звертатися за грошовою допомогою, на яку ви маєте право за законом", – повідомила пресслужба НАК.

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Олександр Бабак Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара Дмитро Корнійчук Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара В'ячеслав Чечіло Facebook

Українці висміяли заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара В'ячеслав Чечіло Facebook

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Брагар потрапив у ще один скандал, пов'язаний із волонтерками, які влаштували конфлікт з водієм автобуса через російську мову.

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