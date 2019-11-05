Припинення транзиту російського газу: стало відомо, чим ризикує Україна

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості та пеерсічних споживачів.
Про це попередив в ефірі ObozTV експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. На його думку, першим в разі припинення транзиту постраждає бізнес, а також мешканці багатоквартирних будинків з централізованим опаленням.
Корольчук зазначив, що після зупинки транзиту виникне безліч проблемних ситуацій.
"Якщо з 1 січня буде припинено транзит російського газу, то одразу максимально обмежать постачання газу для промисловості. Першим постраждає бізнес. Плюс постраждають багатоквартирні будинки з централізованим опаленням – для теплокомуненерго теж будуть лімітовані поставки газу", – наголосив він.
У власників приватних будинків або квартир з індивідуальним опаленням теж немає підстав для оптимізму.
"Зменшиться тиск газу в системі, де проходять газопроводи низького тиску. І не факт, що всі газові котли зможуть "потягнути" такий низький тиск. Вони працюватимуть з навантаженням або взагалі не працюватимуть", – застеріг експерт.
За його словами, без транзитного газу уряд не зможе задіяти реверсні поставки і забезпечити роботу ГТС на належному рівні.
Запасів газу досить? Реально доступні тільки 8 млрд кубометрів
Корольчук звернув увагу, що далеко не всі запаси газу в підземних сховищах доступні для фактичного використання.
"В принципі добре, що міністр Оржель каже, що запасів газу у нас достатньо... Дивно, якби він казав навпаки ... Але треба розуміти: хоча запасів газу майже 22 млрд кубометрів – 21 млрд 700 млн – з усього цього газу "Нафтогаз" реально може використати трохи менше 8 млрд кубометрів", – розповів він.
"Ще 6 млрд це буферний газ, а майже 8 млрд – газ, що належить європейським компаніям, трейдерам, які його зберігають в режимі митного складу. Проблема в тому, що "Нафтогаз України" не підписав з ними угоди на використання цього газу в опалювальний період", – пояснив фахівець.
За даними експерта, для використання доступні лише 8 млрд кубометрів газу зі сховищ
naftogaz.com
Він додав, що європейські трейдери можуть продати своє паливо "Нафтогазу" за ціною від 400 доларів за кубометр і вище.
"За якою ціною продадуть свій газ європейські трейдери – ще відкрите питання. Наскільки я знаю, на попередніх переговорах вони називали мінімальну цифру від 400 доларів. Тобто може бути вище", – повідомив Корольчук.
"Один відсоток з 100, що ми побачимо довгостроковий контракт"
Якщо ситуація не вирішиться, то і після завершення опалювального сезону проблеми нікуди не подінуться.
"Це ілюзія, що нам потрібно тільки пройти опалювальний сезон... Це певний обман. Далі теж будуть проблеми. І влітку, і восени. Якщо ми затягнемо ситуацію аж до того часу", – попередив експерт.
За його прогнозом, Євросоюз і Росія схилятимуть Україну до тимчасового контракту на транзит газу: "ЄС зацікавлений у цьому. Ключова позиція "Газпрому", наскільки я розумію, щоб Україна відновила покупку газу".
Підписання довгострокового контракту на 10 років Корольчук назвав украй малоймовірним.
"Я би дав 1% зі 100%, що ми побачимо такий контракт... У кращому випадку ми побачимо продовження на рік, буде тимчасовий контракт. Закінчиться сертифікація апарату ГТС, а потім вже буде продовжено контракт з 2020-2021 року. Наприклад, на 3 -5 років", – припустив він.
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