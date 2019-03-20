"Принесуть 1 млрд": Путін похизувався новими мегапроектами у Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив, що робота Таврійської та Балаклавської ТЕС дозволить бюджету окупованого Криму отримати в цілому до 1 млрд рублів (422 млрд гривень) додаткових доходів.

"Тільки на ТЕС ви отримаєте 500 млн додаткових доходів до бюджету у Севастополі і 500 млн рублів додаткових доходів до бюджету Республіки Крим", — повідомив Путін у ході зустрічі з членами уряду РФ, передає "КримІнформ".

За його словами, за п'ять років окупації особливу увагу з боку Кремля було приділено розвитку інфраструктури на півострові.

"В ході святкових заходів були введені дві потужні електростанції загальною потужністю 940 мегават, це 90% поточного енергоспоживання. Взагалі можливості у сфері енергоспоживання виросли вдвічі. Це багато і дозволяє покрити все, зокрема зростання потреб Криму і Севастополя", — резюмував Путін.

Нагадаємо, проект будівництва двох ТЕС окупанти схвалили у жовтні 2017 року. Але терміни запуску першої черги електростанцій були перенесені з 2017 на 2018 рік через скандал із постачанням турбін. Перші дві з чотирьох газових турбін Siemens надійшли на півострів у червні 2017 року.

Володимир Путін у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому тлі спалахнув скандал за участі німецького концерну. 21 липня 2017 року компанія подала позов до Арбітражного суду Москви проти причетних до постачання її турбін до Криму всупереч санкціям. Окупанти при цьому заявили, що привезені на острів турбіни російського походження. Siemens програв усі суди у гучній справі.

Влітку 2018 року перший енергоблок Таврійської ТЕС у рамках підготовки до введення в експлуатацію вперше видав у мережу 45 МВт, після чого він був відключений для продовження пусконалагоджувальних робіт. За кілька днів перші мегавати в енергосистему Криму видала і Балаклавська ТЕС. Перші блоки електростанцій були запущені в експлуатацію 1 жовтня 2018 року.

6 березня 2019 року енергосистема окупованого Криму почала видавати надлишок власної генерації в енергосистему Краснодарського краю. На той час на півострові завершилися комплексні випробування другого блоку Таврійської ТЕС. Він безперервно працював з номінальним навантаженням протягом 72 годин. 12 березня було підтверджено його готовність до експлуатації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!