"Прикрився ветеранами АТО": топчиновник Житомирщини спробував зам’яти скандал із бізнесом у Криму

Перший заступник Житомирської обласної державної адміністрації Володимир Федоренко, якого викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму, намагається відволікти увагу суспільства від скандалу.

"Він намагається, прикриваючись ветеранами АТО, відволікти увагу від скандалу. Для цього він використовуватиме патріотичний грандтур Житомирщиною, презентуючи нову книгу "Доба нескорених: Поступ нації", – йдеться в публікації olevsk.online.

Крім цього, за інформацією джерел видання у правоохоронних органах, Федоренко звернувся до силовиків, аби ті допомогли поквитатися з громадськими діячами, які розкривають "темні плями" його біографії.

Зокрема, дружина чиновника у 2015 році заснувала ООО "Территория Совершенства" у Російській Федерації.

До свого призначення в ЖОДА Федоренко був заступником голови Аграрної партії України. До цього з 2012 до 2014 року він був помічником народного депутата від партії "УДАР" Валерія Карпунцова (на безкоштовній основі).

"У Федоренка, "особливі" стосунки з керівництвом Олевської ОТГ. Його часті візити до Олевська залишають чимало запитань. За інформацією з наших джерел, Федоренко лобіює інтереси видобувних компаній з російським корінням, які дуже зацікавлені в розробці копалин із багатими покладами берилу, цирконію та титанової руди, більша частина з яких розташована на заповідних землях Олевщини", – зазначають журналісти.

За їхніми словами, єдиним споживачем добутої в Олевську сировини є завод "Кримський Титан", який зареєстрований і платить податки в Росії.

Першого заступника Житомирської обласної державної адміністрації Володимира Федоренка викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму

Першого заступника Житомирської обласної державної адміністрації Володимира Федоренка викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму olevsk.online

Першого заступника Житомирської обласної державної адміністрації Володимира Федоренка викрили у відкритті бізнесу на окупованій території Криму olevsk.online

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Компанія-виробник алкоголю "Алеф-Віналь" дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва використовує свої потужності в окупованому Криму.

Один із найбільших українських виробників алкоголю після анексії півострова Росією юридично розділив свій бізнес – на українську й російську частини.

Зокрема, "Алеф-Віналь" виробляє вина торгових марок "Золота Амфора", Villa Krim, "Старий Крим", коньяки Klinkov, "Жан-Жак", а також горілку GreenDay і Helsinki.

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