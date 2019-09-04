Прикордонний скандал України та Білорусі: Лукашенка викрили у брехні

Заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито збільшення потоку контрабандної зброї з України і перекриття кордону між країнами не відповідає дійсності.

Про це повідомив в ефірі ObozTV спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, коментуючи інформацію про нібито "радикальне посилення прикордонного контролю".

"Нины українські пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі. Ми не фіксуємо збільшення накопичення транспорту через якесь уповільнення дій прикордонників Білорусі. Черг на пунктах пропуску на виїзд із Білорусі немає. Крім того, ми не фіксуємо збільшення кількості відмов громадянам, які їдуть до Білорусі з України, і щоб вони поверталися в зворотному напрямку", – зазначив речник Держприкордонслужби.

Демченко також підкреслив, що в 2017-2019 роках на кордоні України з Білоруссю зафіксовано зменшення кількості випадків виявлення зброї.

"Якщо брати цей рік, за 8 місяців нами на кордоні з Білоруссю виявлено тільки 38 одиниць зброї. Це на 40% менше, ніж в аналогічний період минулого року. З 38 одиниць 20 намагалися ввезти до України, 18 одиниць громадяни хотіли перевезти через кордон у напрямку Білорусі. Якщо класифікувати цю зброю, то тільки одна одиниця вогнепальна, все інше – мисливська, травматична, холодна зброя і електрошокери", – пояснив він.

Спікер Держприкордонслужби пояснив, що в разі перекриття прикордонних пунктів пропуску білоруська сторона повинна була повідомити про це Україну.

"Наскільки мені відомо, жодних повідомлень не було як від нашого відомства, так і від Міністерства закордонних справ", – підкреслив він.

"Можливо, вони проводять посилені заходи прикордонної безпеки, однак заяви про те, що йде потік зброї з України, не відповідають дійсності. Ми не отримували від білоруської сторони підтвердження фактів, що саме з України незаконно намагалися перевозити зброю", – додав Демченко.

Олександр Лукашенко akcenty.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї з нашої країни.

Зі свого боку прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський уточнив, що кордон закрили не для всіх українців, а лише "для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

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