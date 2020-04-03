Головна Новини
3 квітня • оновлено в 16:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Прийшов на ефір п'яним? Екс-голову Мінфіну Уманського помітили в незручній ситуації

1.2т
Читати матеріал російською

Колишнього главу Міністерства фінансів України Ігоря Уманського запідозрили в тому, що він прийшов на телеефір в нетверезому стані.

Нарізку з ефіру на телеканалі ZIK з його участю в супроводі їдких коментарів опублікували на Facebook. У програмі "Народ проти" екс-міністр пояснював, чому його звільнили. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ігор Уманський на ефірі ТБ

Ігор Уманський на ефірі ТБ

ZIK

Автори ролика звернули увагу на не надто впевнену мову екс-чиновника і часом занадто заплутану побудову його фраз. Зокрема, користувачів соцмережі здивувала фраза: "Мої публічні заяви не вимагають додаткової форми заяви".

"Потрібно тонкої дотримуватися грані між тим, що потрібно, необхідно і тим, що це потрібно, необхідно, потрібно досягти", – відзначили у відео ще одне нестандартне висловлювання Уманського.

"Кажуть, що безпробудне пияцтво стало однією з головних причин його недавньої відставки. Замість того, щоб писати бюджет в умовах кризи, він закривався у себе в кабінеті і "заливав сливу", – йдеться в описі до відео.

Втім, судячи з повного запису ефіру, припущення, що Уманський прийшов на ефір в нетверезому стані, можна поставити під сумнів.

Як раніше повідомляли OBOZREVATEL, експерти впевнені: міністр фінансів України Ігор Уманський, йдучи у відставку, показує свою слабкість на цій посаді.

Атака на главу податкової Сергія Верланова і главу митниці Максима Нефьодова з боку колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського носить провокаційний характер з метою поставити на їх місця "потрібних" людей.

30 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Ігор Уманський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да такие выражения свойственны всем чиновникам. А нормативные документы, включая законы, постановления, инструкции - вы их почитайте, там же явно видно, что их писали полоумки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги