Прийшов на ефір п'яним? Екс-голову Мінфіну Уманського помітили в незручній ситуації

Колишнього главу Міністерства фінансів України Ігоря Уманського запідозрили в тому, що він прийшов на телеефір в нетверезому стані.

Нарізку з ефіру на телеканалі ZIK з його участю в супроводі їдких коментарів опублікували на Facebook. У програмі "Народ проти" екс-міністр пояснював, чому його звільнили. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ігор Уманський на ефірі ТБ ZIK

Автори ролика звернули увагу на не надто впевнену мову екс-чиновника і часом занадто заплутану побудову його фраз. Зокрема, користувачів соцмережі здивувала фраза: "Мої публічні заяви не вимагають додаткової форми заяви".

"Потрібно тонкої дотримуватися грані між тим, що потрібно, необхідно і тим, що це потрібно, необхідно, потрібно досягти", – відзначили у відео ще одне нестандартне висловлювання Уманського.

"Кажуть, що безпробудне пияцтво стало однією з головних причин його недавньої відставки. Замість того, щоб писати бюджет в умовах кризи, він закривався у себе в кабінеті і "заливав сливу", – йдеться в описі до відео.

Втім, судячи з повного запису ефіру, припущення, що Уманський прийшов на ефір в нетверезому стані, можна поставити під сумнів.

Як раніше повідомляли OBOZREVATEL, експерти впевнені: міністр фінансів України Ігор Уманський, йдучи у відставку, показує свою слабкість на цій посаді.

Атака на главу податкової Сергія Верланова і главу митниці Максима Нефьодова з боку колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського носить провокаційний характер з метою поставити на їх місця "потрібних" людей.

30 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського.

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