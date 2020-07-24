Прийшли під виглядом соцпрацівниць: у Києві шахрайки виманили у бабусі $1300

У Києві дві шахрайки під виглядом соцпрацівниць ошукали пенсіонерку і виманили у неї $1300 та 16 тисяч гривень.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва на своїй сторінці в Facebook. Зазначається,що за скоєне їм загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

"На спецлінію 102 від киянки надійшло повідомлення про те, що дві жінки видурили в неї заощадження. На адресу мешкання потерпілої відразу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції. Правоохоронцям 73-річна пенсіонерка розповіла, що на вулиці до неї підішли дві незнайомки та запропонували соціальну допомогу у вигляді безкоштовного масажу. Жінка погодилась та запросила їх до помешкання, де у ході спілкування передала спільницям $1300 та 16 000 гривень", – розповіли у поліції.

У Києві затримали шахрайок Facebook поліції Києва

Співробітники карного розшуку провели першочергові оперативно-розшукові заходи та встановили й затримали обох жінок у передмісті Києва. При огляді речей правоохоронці виявили гроші, що належать киянці.

У Києві затримали шахрайок Facebook поліції Києва

Зловмисницями виявились 32-річна та 49-річна мешканки Полтавської області, які перебувають у розшуку за скоєння аналогічного злочину. Обох фігуранток затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Києві затримали шахрайок Facebook поліції Києва

У Києві затримали шахрайок Facebook поліції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почастішали випадки створення шахрайських платформ, за допомогою яких пропонують провести фейковий переказ з карти на карту, поповнення мобільного телефону або плата за комуналку онлайн. Зовні такі сайти дуже складно відрізнити від справжніх.