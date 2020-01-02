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3 січня • оновлено в 01:37
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"Прийшли не красти": Дубілет назвав свою зарплату і закликав підвищити її міністрам

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заробляє 15 тисяч гривень на місяць без премій і надбавок.

"15 тисяч гривень плюс там надбавки і премії до 30 і 40 можуть доходити, але я попросив мені поставити "нульові", – сказав Дубілет в інтерв'ю ютуб-каналу FranchTV.

При цьому Дубілет виступив за те, щоб підвищити зарплати іншим міністрам та їх заступникам. Він також додав, що з осені живе на "гроші з бізнесу", які відкладав.

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"Вони прийшли з приватного бізнесу, вони звикли до високих зарплат, вони прийшли туди не красти, і виходить, що їм треба за щось жити", – наголосив Дубілет.

Дмитро Дубілет

Дмитро Дубілет

Фокус

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дубілет раптово ухвалив рішення найняти двох приватних охоронців і відмовився від державної охорони, що складається з "цілого взводу".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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