Прийдуть до України: в МЗС заговорили про новий газовий контракт з Росією

Росія буде змушена домовлятися з Києвом про новий контракт по транзиту газу в ЄС через територію України в разі фіаско проекту "Північний потік-2".

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає "Укрінформ".

"У ЄС можуть створити рівні умови для всіх країн з купівлі та транзиту газу, щоб "Газпром" не користувався жодними перевагами, якими вони звикли користуватися... І після того в ЄС вже зможуть купувати газ у "Газпрому" не на нашому західному кордоні, а на нашому східному кордоні, і поставляти самі собі газ через територію України. Це буде найбільш вигідний маршрут, а "Північний потік-2" - думаю, що він не буде існувати в ці терміни, які малює собі РФ. Чи буде він взагалі, не можу сказати ", - пояснила вона.

На питання, чому до цього часу не буде зроблено таким чином, щоб ЄС купував російський газ на українсько-російському кордоні, в місці входження газу в українську газотранспортну систему, Зеркаль додала: "Зараз це вже не предмет розгляду в Стокгольмському арбітражі, де ми сподівалися, що це питання знайде своє рішення. Оскільки контракти, які існують між "Нафтогазом" і "Газпромом", фіксують, що ці точки знаходяться на нашому західному кордоні".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російські ЗМІ заявили, що в "Газпромі" у 2020 році не зможуть обійтися без української газотранспортної системи для транзиту в Європу, оскільки до того моменту наземна інфраструктура в ЄС ще не буде готова до прийому газу "Північного потоку- 2 ".