Приєднання України в енергетичну систему ЄС може зірватися

Укладена в 2017 році між Україною і ЄС угода про приєднання до енергосистеми Заходу опинилася під загрозою зриву.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, у плану з'явилося чимало противників.

Згідно зі схваленим урядами планом, Україну потрібно інтегрувати в континентальну електроенергетичну систему Європи. Електрика перебуватиме у вільному русі і буде продаватися від атлантичного узбережжя до Донбасу.

"Але заплановане приєднання до енергосистеми Заходу зараз виявилося під загрозою. У цього плану з'явилося чимало противників. Польща, наприклад, не хоче отримати конкурента з сусідньої країни, що пропонує дешеву електрику", – сказано в матеріалі.

Ми проаналізували офіційну переписку між міністерствами Польщі та України і зробили висновок, що процес можливого зриву почався задовго до призначення міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Ольги Буславець.

Пропонуємо читачам самим ознайомитися з листуванням.

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