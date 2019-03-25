"За України такого не було": в Криму поскаржилися на свавілля окупантів

В анексованому Севастополі окупанти влаштовують "полювання" на місцевих жителів, які займаються торгівлею на вулиці.

"Знову відібрали товар у торговців, звичайно, без жодних розписок і описів. Розумію: йде боротьба з невстановленою торгівлею! Добра справа, але методи... Забрали у моєї знайомої бабусі Наталії (список з її слів): 6 пучків цибулі, 4 кілограми яблук і 3 десятки домашніх яєць із пластмасовим відерцем", – наводить слова кримчанина блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

За його словами, окупанти повідомили жінці похилого віку, що після складання протоколу і оплати 3000 рублів (1250 гривень) штрафу, де через два тижні, можливо, їй і повернуть майно.

"Пенсія у бабульки Наталії приблизно 10 000 рублів (4175 гривень. – Ред.). Прожитковий мінімум! Проживе? Розповідала мені бабуля, що за України такого свинства не було: навіть дільничний приходив, лаявся, виганяв і йшов, щоб більше не турбувати "порушниць", ставився з розумінням!" – підсумував житель Севастополя.

Севастополь

При України такого не було ... pic.twitter.com/ginfgGLHJy - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 24 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінене, виходячи з фінансових можливостей, доцільності та необхідності на цьому етапі.

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