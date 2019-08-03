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"При Україні було краще": у Криму поставили на місце "понаїхавших"

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У анексованому Росією Криму місцеві жителі обурені тим, що після окупації якість життя на півострові сильно погіршилася.

На одному з місцевих форумів з'явилося обговорення на тему того, що після масового напливу росіян на півострів, жити там стало значно гірше. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25%.

"Паблік Севастополя. Гардемаринів дивує, що понаїхи спочатку все своєю гаванню знищили, а тепер ниють, що при Україну було краще", - підписала вона скріншот обговорення.

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У коментарях вказують, що після анексії ціни на продукти зросли, одяг хорошої якості годі й шукати, і до російських продуктів місцеві жителі ніяк не звикнуть.

Крим

Крим

ТАСС

Багато також поскаржились що ті росіяни, які масово приїжджають на півострів, відрізняються "безкультурщиною". Багато також відзначили, що вони перетворили Севастополь в місто "шаурми і хот-догів".

Таким чином жителі Севастополя зробили висновок, що до російської анексії вони жили краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL, узбережжя Чорного моря в анексованому Криму отруїли невідомою речовиною, яка утворила на поверхні води плівку.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим соцмережі
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Mititel Alexandr
Mititel Alexandr
Ну у Роксоланы авторитет конечно да. Блохер которого никто, никогда не видел. ДБ!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
25 лет при Украине рушилось...все молчали...теперь начали восстанавливать, начали киздеть.....что же вы не киздели когда были самозахваты земли? Все устраивало беззаконие? Так это конек сегодняшней Украины!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Нет уже той Украины,при которой было лучше.
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