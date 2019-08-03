"При Україні було краще": у Криму поставили на місце "понаїхавших"

У анексованому Росією Криму місцеві жителі обурені тим, що після окупації якість життя на півострові сильно погіршилася.

На одному з місцевих форумів з'явилося обговорення на тему того, що після масового напливу росіян на півострів, жити там стало значно гірше. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25%.

"Паблік Севастополя. Гардемаринів дивує, що понаїхи спочатку все своєю гаванню знищили, а тепер ниють, що при Україну було краще", - підписала вона скріншот обговорення.

У коментарях вказують, що після анексії ціни на продукти зросли, одяг хорошої якості годі й шукати, і до російських продуктів місцеві жителі ніяк не звикнуть.

Крим ТАСС

Багато також поскаржились що ті росіяни, які масово приїжджають на півострів, відрізняються "безкультурщиною". Багато також відзначили, що вони перетворили Севастополь в місто "шаурми і хот-догів".

Таким чином жителі Севастополя зробили висновок, що до російської анексії вони жили краще.

паблік Севастополя

гардемаринів дивує, що понаехі спочатку все своєю гаванню знищили, а тепер ниють, що при Україну було краще pic.twitter.com/2ZTKBl5B9G - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, узбережжя Чорного моря в анексованому Криму отруїли невідомою речовиною, яка утворила на поверхні води плівку.

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