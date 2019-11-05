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5 листопада • оновлено в 09:56
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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При Порошенко добавили, а при Зеленском вычли

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Сейчас стала приходить пенсия народу - за вычетом 500 грн (похоже, тем, у кого больше минималки, по каким критериям - еще непонятно). С письмами "счастья" от Пенсионного фонда, дескать, очередной перерасчет с 1.11.2019. Похоже, пойдет волна после ноября серьезная - не только учителя, но уже и пенсионеры, которым при Порошенко добавили, а при Зеленском вычли. Добавим сюда оставшихся без работы после ухода инвесторов, обманутых в своих ожиданиях плательщиков за коммуналку и так далее.

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Просто денег нет.

Задача первая: загнать Коломойского как шар в лузу руками американцев;

Задача вторая: удержаться, когда этот выстроенный карточный домик из "новых лиц-слуг" повалится;

Задача третья: устоять перед Путиным.

Сложно, да? Но кто сказал, что невозможно?

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Пенсія в Україні
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
пенсії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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