"Презумпція невинуватості": Рябошапка заступився за Коломойського у справі ПриватБанку

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у справі мільярдера Ігоря Коломойського проти ПриватБанку закликав дотримуватися презумпції невинуватості.

“Що робити? Розслідувати. Розслідувати справу, намагатися розслідувати швидко і намагатися показувати суспільству результат. Якщо ця справа розслідувана і прокуратура зможе надати достатньо доказів винуватості в цій справі й повернути активи, то, очевидно, що ми не матимемо підстави говорити про якийсь реванш", – повідомив Рябошапка в ефірі ICTV.

Однак, за його словами, прокуратура не може наперед говорити, що хтось є винуватим чи невинуватим.

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"Давайте будемо перебувати в межах закону і дотримуватися презумпції невинуватості”, – резюмував Рябошапка.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у справі мільярдера Ігоря Коломойського проти ПриватБанку закликав дотримуватися презумпції невинуватості

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Також стало відомо, що колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну й ПриватБанку Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року. До переходу установи у держвласність Дубілет був її міноритарним акціонером – він володів 2,7249% акцій.

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